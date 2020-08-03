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03.08.2020 (14:30)

Российские артиллеристы ночью уничтожили позиции условного противника на учениях в Таджикистане

Российские военнослужащие минометной батареи 201-й военной базы уничтожили укрепленные позиции и бронированные сооружения условного противника в ходе ночных учений в горах Таджикистана.

Расчёты 120-мм буксируемых минометов «Сани» нанесли удар по мишеням, имитирующим огневые точки и легкобронированную технику, расположенную на дальности от 3 до 7 километров. Стрельба велась с закрытых огневых позиций по навесной траектории. Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по развертыванию и загрузке орудий, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники. Также были отработаны элементы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерии с подразделениями беспилотной авиации и войсковой разведки.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения , Таджикистан
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