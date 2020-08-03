03.08.2020 (14:26)

Военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота выполняют стрельбы на полигоне

В рамках начавшегося батальонного тактического учения военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.

В тактическом учении с боевой стрельбой принимают участие около 400 человек, задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники. В ходе учения личный состав танковых подразделений совершил 50-километровыый марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач. При выдвижении к месту учений отрабатывались действия личного состава при налете авиации условного противника, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

По прибытии на место танкисты приступили к оборудованию позиций и опорных пунктов на полигоне.

Далее в рамках учения экипажи танков выполнят стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям, а также отработали огневые задачи из зенитного пулемёта по наземным и низколетящим воздушным целям. Экипажи отработают сложные задачи по уничтожению маскированных под окружающую среду объектов условного противника и смену позиций боевых машин на пересеченной местности.

Кроме того, танкисты выполнят нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танков из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Тактическое учение танкистов армейского корпуса плановое и продлится до конца текущей недели.

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