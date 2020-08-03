03.08.2020 (14:24)

Группы разминирования Балтийского флота обезвредили пять боеприпасов времён войны на территории Калининградской области

В минувшие выходные группы разминирования соединений и воинских частей армейского корпуса и отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили пять боеприпасов времён войны на территории Калининградской области.

Обнаруженные в Калининграде боеприпасы – 152-мм артиллерийский снаряд на улице Летней, 120-мм артиллерийская мина на Советском проспекте, 100-мм артиллерийский снаряд на переулке Иртышский, а также 20-мм артиллерийский снаряд в посёлке Светлое и 180-мм артиллерийский снаряд на территории поселка Коса были вывезены на специальные полигоны для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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