03.08.2020 (14:19)

В Калининградской области стартовал полевой выход подразделений ПВО

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны армейского корпуса флота. В нём участвуют около 400 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

Практические занятия в ходе полевого выхода проходят на нескольких полигонах в Калининградской области. Во время занятий по боевой подготовке в течение месяца зенитчики отработают вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника.

Полевой выход завершится рядом зачетных тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой и практическими пусками ракет. Расчетам переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» предстоит решать задачи по уничтожению различных воздушных целей, в том числе — имитирующих низколетящие штурмовики, ударные вертолёты и беспилотники условного противника.

В ходе учений также будут отработаны вопросы, связанные с совершением маршей в назначенные районы, развертыванием, межвидовым взаимодействием и прикрытием войск при ведении ими обороны и наступления. Также будут отработаны вопросы уничтожения воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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