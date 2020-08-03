Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (14:19)

В Калининградской области стартовал полевой выход подразделений ПВО

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны армейского корпуса флота. В нём участвуют около 400 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

Практические занятия в ходе полевого выхода проходят на нескольких полигонах в Калининградской области. Во время занятий по боевой подготовке в течение месяца зенитчики отработают вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника.

Полевой выход завершится рядом зачетных тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой и практическими пусками ракет. Расчетам переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» предстоит решать задачи по уничтожению различных воздушных целей, в том числе — имитирующих низколетящие штурмовики, ударные вертолёты и беспилотники условного противника.

В ходе учений также будут отработаны вопросы, связанные с совершением маршей в назначенные районы, развертыванием, межвидовым взаимодействием и прикрытием войск при ведении ими обороны и наступления. Также будут отработаны вопросы уничтожения воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Маневренную оборону города отработали на учении военнослужащие Западного военного округа в Нижегородской области
Более 280 тонн питьевой воды доставили военнослужащие ЗВО жителям города Дзержинск в Нижегородской области
Более 800 военнослужащих ЗВО примут участие в специальном учении инженерных войск в Ленинградской области
Танки Т-80БВМ поступили в Кантемировскую танковую дивизию ЗВО

Метки:
Балтийский флот , ПВО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false