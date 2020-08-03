03.08.2020 (14:11)

В Ленинградской области военные инженеры ЗВО в ходе учения штурмовали заминированное здание с террористами внутри

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе стартовавшего учения провели практическую тренировку штурма условно заминированного здания с находящимися внутри участниками бандформирований, захватившими заложников.

В ходе выполнения задачи военнослужащие саперного отделения на БТР-82АМ проделали проход в минно-взрывном заграждении противника, прикрыли огнем продвигающегося к объекту штурмовое отделение взвода. Специалисты ликвидировали «растяжки» с минами МОН-50, расположенные на входе и дверных проемах помещений.

После ликвидации участников бандформирований инженеры осуществили поиск и деактивацию замаскированных самодельных взрывных устройств, заняли круговую оборону на крыше здания.

По результатам тренировки военнослужащие продемонстрировали высокие навыки профессионального мастерства, улучшив собственный результат, продемонстрированный ранее на всеармейском этапе конкурса «Стальное сердце» в марте 2020 года.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО полка ежедневно осуществляют разминирование взрывоопасных предметов и снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.

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