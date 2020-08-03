Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (14:05)

Конкурс подразделений связи Вооруженных Сил РФ «Уверенный прием» стартовал в Ленобласти

Сегодня в Ленинградской области на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного стартовал конкурс по выучке подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием».

Для участия в конкурсе прибыли команды от всех военных округов, а также видов и родов войск из различных регионов страны. В ходе торжественной церемонии открытия участников напутствовали ветераны войск связи, руководство Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

На состязаниях команды продемонстрируют своё мастерство в выполнении комплексной задачи по связи в составе узла связи и в военизированной эстафете. С минимальным временем и, по возможности, без ошибок военнослужащим предстоит выполнить нормативы по эксплуатации специальной техники и средств связи, вести огонь из штатного оружия, преодолеть препятствия. Конкурс пройдёт в личном и командном первенствах, жюри подведёт итоги 6 августа.

Ранее на базе академии прошёл этап конкурса «Уверенный прием», в ходе которого соревновались военные телеграфисты. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть динамические показы боевых возможностей военной техники из всех регионов Юга России по телемосту
Связисты ЮВО обеспечили видеоконференцсвязь при помощи новейшей машины управления на поле боя под Волгоградом
Высокогорные подразделения совершили десантирование в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Сборная ВМФ России проходит подготовку к участию в заключительном этапе международного конкурса «Морской десант-2020»

Метки:
Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false