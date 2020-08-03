03.08.2020 (14:05)

Конкурс подразделений связи Вооруженных Сил РФ «Уверенный прием» стартовал в Ленобласти

Сегодня в Ленинградской области на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного стартовал конкурс по выучке подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием».

Для участия в конкурсе прибыли команды от всех военных округов, а также видов и родов войск из различных регионов страны. В ходе торжественной церемонии открытия участников напутствовали ветераны войск связи, руководство Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

На состязаниях команды продемонстрируют своё мастерство в выполнении комплексной задачи по связи в составе узла связи и в военизированной эстафете. С минимальным временем и, по возможности, без ошибок военнослужащим предстоит выполнить нормативы по эксплуатации специальной техники и средств связи, вести огонь из штатного оружия, преодолеть препятствия. Конкурс пройдёт в личном и командном первенствах, жюри подведёт итоги 6 августа.

Ранее на базе академии прошёл этап конкурса «Уверенный прием», в ходе которого соревновались военные телеграфисты.

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