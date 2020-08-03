03.08.2020 (13:56)

Около 200 жителей Екатеринбурга изъявили желание служить по контракту в День ВДВ

Около 200 граждан, проживающих в Екатеринбурге и его пригороде, изъявили желание заключить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации в день празднования годовщины создания воздушно-десантных войск. Об этом сообщил начальник екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту майор Виктор Валенцов.

«Около 200 жителей уральской столицы прошли первичные мероприятия отбора и получили направления на медицинскую комиссию в ходе информационной акции «Военная служба по контракту – твой выбор», проводимой в день 90-й годовщины со дня создания воздушно-десантных войск», – сказал Виктор Валенцов.

Он пояснил, что отбор и собеседование с кандидатами на прохождение военной службы по контракту проходили на мобильном пункте отбора, развернутом в одном скверов уральской столицы в день 90-летнего юбилея воздушно-десантных войск. «Работа с кандидатами была организована в соответствии с требованиями эпидемической обстановки. Личный состав пункта отбора был обеспечен защитными масками, помещения для проведения мероприятий отбора прошли предварительную дезинфекцию. Кандидаты проходили в помещения только после прохождения термометрии и получения медицинской маски», – сказал Виктор Валенцов.

Всего в информационной акции «Военная служба по контракту – твой выбор» приняли участие более 400 жителей и гостей уральской столицы.

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