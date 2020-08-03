03.08.2020 (13:36)

Организаторы Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» проведет пресс-конференцию

6 августа в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», тема которого в этом году «75 лет – окончание войны».

Фестиваль «Спасская башня» – ежегодное событие, неизменное место проведения которого Красная площадь в Москве. Фестиваль проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков.

Каким будет XIII Фестиваль «Спасская башня»? Что ждать его поклонникам? Об этом и не только 6 августа на пресс-конференции расскажут его организаторы.

Представители СМИ смогут узнать подробности о предстоящих мероприятиях фестиваля и задать свои вопросы руководителю Дирекции фестиваля, члену Общественного совета фестиваля Сергею Смирнову; начальнику Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главному военному дирижёру, музыкальному руководителю фестиваля генерал-майору Тимофею Маякину; режиссёру-постановщику фестиваля Юрию Мархолиа.

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