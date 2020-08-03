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03.08.2020 (13:18)

Снайперы ЮВО приступили к ведению прицельной стрельбы на дальние дистанции в горах Абхазии и Южной Осетии

Снайперские подразделения российских военных баз в Закавказье приступили к тактико-специальному учению по поражению мишеней на максимальных дальностях в горах Абхазии и Южной Осетии.

Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, днем и ночью с использованием ночных приборов на горных полигонах Цабал и Дзарцеми. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Дальность до мишеней составляет от 300 до 1000 м. Они представляют собой манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях горно-лесистой местности.

Военнослужащие ведут огонь из снайперских винтовок СВ-98, а также винтовок Драгунова (СВД), учась при этом менять позицию для обеспечения скрытности.

Также военнослужащие отрабатывают задачи оборудования снайперских позиций, разведки целей, определения расстояния до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия , Абхазия , Снайперы
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