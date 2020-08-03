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03.08.2020 (13:10)

Горное подразделение ВДВ лидирует после выполнения двенадцати специальных задач на всероссийском этапе соревнований «Эльбрусское кольцо»

Горное подразделение Воздушно-десантных войск лидирует после выполнения двенадцати специальных задач на всероссийском этапе соревнований «Эльбрусское кольцо». Также десантники лучше всех справились с транспортировкой «пострадавшего».

«Транспортировка пострадавшего» – двенадцатое финальное специальное задание второго этапа конкурса. Команды спустились с гор и замкнули «Эльбрусское кольцо», тем самым завершив 100-километровый марш вокруг горы Эльбрус.

Подразделение с использованием альпинистского снаряжения на комбинированном склоне подготовило одного из участников к транспортировке и транспортировало по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Лучше всех со специальным заданием «транспортировка пострадавшего» справились военнослужащие ВДВ, набрав 1000 баллов, второе место заняла команда Южного военного округа (937), третье – команда Восточного военного округа (917).

После выполнения двенадцати специальных заданий команда Воздушно-десантных войск набрала 10588 баллов и опережает ближайшего преследователя – сборную Восточного военного округа на 666 баллов. На третьем месте команда Росгвардии с результатом 9656 баллов. Тройку лидеров замыкает команда Южного военного округа, которая набрала 9439 баллов.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Южный военный округ , Эльбрусское кольцо
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