Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (12:58)

Военнослужащие на Урале отработали уничтожение высокомобильных целей противника в ходе ночного учения

Военнослужащие мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили высокомобильные огневые средства противника в ходе ночного учения, завершившегося сегодня утром на полигоне в Свердловской области.

По замыслу практических действий, колонна военной техники на БТР-82АМ, совершающая ночной марш в исходный район, подверглась серии нападений разведывательно-поисковых группы условного противника, действующих на бронированных пикапах с крупнокалиберными пулеметами. Рассредоточившись на местности, мотострелки приступили к наблюдению и засечке вспышек от выстрелов условного противника. Определив численный состав, характеристику вооружения и примерное местоположение замаскированного противника, военнослужащие приступили к его уничтожению. Используя приборы ночного видения, наводчики-операторы БТР-82АМ обнаружили приближающегося противника на расстоянии до 200 метров и огнем из автоматических пушек открыли прицельный огонь по силовым установкам и кабинам автомобилей.

Завершили уничтожение противника экипажи танков Т-72БЗ «уральского» танкового батальона, ведущие ночной поиск и уничтожение противника совместно с мотострелками.

Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих из состава мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений, а также более 100 единиц военной техники, в том числе недавно поступившие на вооружение полка танки Т-72Б3М.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Минобороны России направило военных специалистов для выполнения работ по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском
Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли войска от условного противника под Волгоградом
Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть динамические показы боевых возможностей военной техники из всех регионов Юга России по телемосту
Малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек» поступил на вооружение мотострелковых подразделений ЮВО на Ставрополье

Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false