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03.08.2020 (12:39)

Минобороны России направило военных специалистов для выполнения работ по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском

Минобороны России направило военных специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском.

Личный состав соединения войск РХБ защиты Центрального военного округа, дислоцируемого на территории Алтайского края, осуществляет марш комбинированным способом (своим ходом в составе колонн и железнодорожным транспортом) в Иркутскую область.

В составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники (авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131), а также около 30 военных специалистов РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВТ , Центральный военный округ , Министерство обороны
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