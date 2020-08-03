03.08.2020 (12:35)

Зенитчики ЦВО в рамках учения прикрыли «Вербами» объекты военной инфраструктуры на Алтае

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в ходе учений, отработали создание «купола безопасности» над войсками радиусом в 6 км и высотой свыше трех при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

По замыслу учения, зенитчиками были обнаружены ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника, которые планировали атаковать с воздуха командный пункт и военную технику. По тревоге были подняты расчеты ПВО соединения и подразделения по борьбе с беспилотниками. Против беспилотной авиации «противника» зенитчики применили ПЗРК «Верба», ракеты которой имеют возможности самонаведения. ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах в условиях организованных оптических помех при визуальной видимости воздушных целей, а также в ночное время суток.

Воздушные цели были условно уничтожены на дистанциях от 2000 до 6000 метров и на высоте до 2500 метров.

Кроме того, во время учения на территории полигона были созданы искусственные радиопомехи, чтобы помешать наведению на цель.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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