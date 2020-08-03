03.08.2020 (10:23)

По всей стране прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск

2 августа в местах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова состоялись праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В конце июля состоялись торжественно-памятные мероприятия с участием подразделений ВДВ в Воронеже (где была создана первая советская воздушно-десантная часть), Смоленской области (на месте подвига героев-десантников 4-й воздушно-десантного корпуса, погибших в Вяземской воздушно-десантной операции Великой Отечественной войны), в г. Демянске Новгородской области (у монумента воинам-десантникам 1-й маневренной воздушно-десантной бригады и 204-й воздушно-десантной бригады, погибшим в ходе Демянской десантной операции Великой Отечественной войны), а также в Волгограде (у памятника героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане) и в Пскове (у памятника воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты).

25 июля текущего года в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось открытие памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии В.Ф.Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск «Аллея Дяди Васи» с участием представителей Минобороны России, командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, представителей государственных, ветеранских и общественных организаций. В рамках мероприятий была высажена кедровая аллея из 90 кедров в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.

Основной этап юбилейных торжеств состоялся в Москве с участием командующего Воздушно-десантными войсками, ветеранов и личного состава ВДВ.

1 августа в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся праздничный молебен, посвященный знаменательному юбилею.

В этот же день на полигоне Алабино состоялся военно-спортивный праздник, посвященный 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, с участием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В ходе праздника его гости смогли увидеть демонстрационные полеты авиации, выставки перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, средств экипировки военнослужащих ВДВ, десантирование военнослужащих ВДВ различными способами из самолетов Военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации, показательные выступления спортсменов-парашютистов, которые совершили парашютные прыжки с больших высот с флагами Воздушно-десантных войск, соединений, воинских частей и учреждений.

Кроме того, группа военнослужащих ВДВ продемонстрировала свои умения во владении любыми видами оружия и приемами рукопашного боя, а также состоялся показ элементов выучки подразделений Воздушно-десантных войск и боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники ВДВ.

2 августа состоялсяритуал возложения цветов и гирлянд к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади в Москве с участием командующего и военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также представителей Государственной Думы Российской Федерации, Союза десантников России, ДОСААФ России, ветеранских и военно-патриотических организаций.

По традиции, завершающим мероприятием празднования 90-й годовщины образования войск стало мероприятие на улице Ильинка и Красной Площади «Ильин день – день ВДВ», в рамках которого состоялись крестный ход, литургия на Лобном месте, плац-парад оркестра ВДВ, выступление роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов Воздушно-десантных войск в различной форме одежды и экипировке.

Кроме того, в торжественной обстановке до личного состава было доведено поздравление Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с 90-й годовщиной Воздушно-десантных войск.

Мероприятия празднования 90-й годовщины Воздушно-десантных войск прошли во всех соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ.

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