03.08.2020 (10:01)

Во Владивостоке проводятся занятия с руководящим составом воинских частей, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полёта на МКС с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз»

В соответствии с ранее утверждённым планом, во Владивостоке на базе Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота проводятся инструкторско-методические занятия с руководящим составом воинских частей, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полёта на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз».

К занятиям, привлекаются специалисты Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного штаба Военно-Морского Флота, Федерального агентства воздушного транспорта, ФБУ «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасения», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, ряда соединений ВВС и ПВО.

Планируется, что в течение нескольких дней лица, ответственные за поисково-спасательное обеспечение полётов к МКС, примут участие в теоретических занятиях по координации действий оперативных формирований при проведении мероприятий поиска и спасения, медицинского обеспечения запусков и посадок пилотируемых космических объектов, а также выйдут в море для участия в тактико-специальном учении по поиску приводнившегося спускаемого аппарата и эвакуации его экипажа.

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