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03.08.2020 (11:51)

Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли войска от условного противника под Волгоградом

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск густым облаком площадью
в 6 кв. км с помощью новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ. Войска, вооружение, техника и объекты полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.

Также военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы, выполнив дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой, как в дневное, так и в ночное время.

К учению привлечено около 700 военнослужащих войск РХБ защиты ЮВО Волгоградской области, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники войск РХБ защиты округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВТ , Южный военный округ
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