03.08.2020 (11:51)
Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли войска от условного противника под Волгоградом
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск густым облаком площадью
в 6 кв. км с помощью новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ. Войска, вооружение, техника и объекты полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.
Также военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы, выполнив дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.
Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой, как в дневное, так и в ночное время.
К учению привлечено около 700 военнослужащих войск РХБ защиты ЮВО Волгоградской области, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники войск РХБ защиты округа.