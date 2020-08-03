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03.08.2020 (09:49)

Связисты ЮВО обеспечили видеоконференцсвязь при помощи новейшей машины управления на поле боя под Волгоградом

Связисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, обеспечили непрерывную телефонную и видеоконференцсвязь в ходе двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Специалисты войск связи организовали устойчивое управление в движении, предоставив командованию весь спектр современных услуг телефонной связи, также организовав защищенную систему обмена данными и видеоконференцсвязь.

Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной обстановки радиопомех, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления АПЕ-5 обеспечили возможность командованию вышестоящего штаба владеть оперативной обстановкой в зоне выполнения задач в режиме реального времени.

Справочно:

Новая машина управления оснащена спутниковой связью с высокой скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами. Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать оборудование.

В комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Войска связи
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