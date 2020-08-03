Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (10:47)

Малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек» поступил на вооружение мотострелковых подразделений ЮВО на Ставрополье

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, поступили на вооружение комплекты возимых генераторов помех «Лесочек».

По своей эффективности данный комплекс радиоэлектронной борьбы существенно превосходит аналоги за счет расширенного рабочего диапазона частот и новых способов формирования помех.

Уникальные возможности комплекса «Лесочек» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке.

Кроме того, «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают задачи по преодолению условных минных полей на полигоне с использованием данного новейшего комплекса. Также «Лесочек» представлен на статической выставке на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в Ставрополе.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Новобранцы ЮВО приступили к изучению нового текста Конституции Российской Федерации с поправками
Новобранцы российской военной базы в Абхазии приняли Военную присягу
Военнослужащим ЮВО сообщили о введении нового дня воинской славы
Горные подразделения ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне вулкана Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false