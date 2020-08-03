03.08.2020 (11:03)

Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть динамические показы боевых возможностей военной техники из всех регионов Юга России по телемосту

Все площадки Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в Южном военном округе (ЮВО), расположенные на территории региональных филиалов парка «Патриот», объединит телемост.

В режиме реального времени трансляция открытия главного ежегодного события общественной жизни ЮВО будет вестись из 14 субъектов Российской Федерации и военно-патриотического парка «Патриот» российской военной базы в армянском Гюмри.

Таким образом, гости форума смогут увидеть церемонии открытия и динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники каждого из 15 регионов, в том числе Крыма, Севастополя, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставрополья и Кубани, республик Северного Кавказа и Армении.

Международный военно-технический форум ЮВО «АРМИЯ-2020» будет проведен в период с 27 по 29 августа.

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