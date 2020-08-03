03.08.2020 (09:11)

Связисты амурского соединения ВВО организовали высокозащищенную связь с применением современных станций космической связи «Ливень»

Военнослужащие соединения связи, дислоцированного на территории Амурской области, провели тренировку по организации защищенных высокоскоростных линий связи на дальние расстояния.

Экипажам современных станций космической и радиорелейной связи создали высококачественную закрытую цифровую линию связи на расстояние более 400 километров с использованием современных станций. Построение линия связи осуществлялось на местности со сложным рельефом.

Для проведения тренировки применялись недавно поступившие современные станции спутниковой связи «Ливень, смонтированные на базе автомобилей повышенной проходимости «Урал», что позволило экипажам выйти на труднодоступные ключевые точки с сложным рельефом и болотистым грунтом.

Для проверки устойчивости связи специалисты радиоэлектронной борьбы объединения провели несколько попыток нарушить работоспособность линий. Все попытки не принесли успеха, что показало высокое качество построенной линии связи.

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