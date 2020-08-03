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03.08.2020 (09:07)

Мотострелки ВВО в ходе тактических учений с боевой стрельбой поразили около 1000 мишеней на полигоне «Цугол» в Забайкалье

С подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в рамках боевой подготовки проведен ряд двусторонних тактических учений с боевой стрельбой на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили около 1000 мишеней, имитирующих низко летящие вертолеты,  бронетехнику и живую силу противника.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали ряд тактических эпизодов, в том числе форсирование водной преграды, маневренную оборону, разведывательные действия, контратаку  во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией.

На учение привлекались около 2 тыс. военнослужащих ВВО, было задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и 2С3 «Акация», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и 9К57 «Ураган», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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