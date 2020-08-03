03.08.2020 (08:48)

Военные инженеры ВВО в Бурятии в ходе лагерного сбора отработали комплекс специальных задач

Военные инженеры общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, в рамках лагерного сбора выполнили целый комплекс задач на полигонах «Дивизионный», «Бурдуны», «Онохой», «Цугол».

Военнослужащие отрабатывали выполнение основных задач инженерного обеспечения, в частности, ведение инженерной разведки путей движения войск, наведение колейных мостов через овраги, фортификационное оборудование полевых пунктов управления и выполнили нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику.

С целью введения в заблуждение авиации условного противника выполнена маскировка военных объектов. При этом все задачи выполнялись в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

Всего в полевом выходе принимает участие более 400 военнослужащих, задействовано около 100 образцов вооружения военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице