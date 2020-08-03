03.08.2020 (08:46)

На Черноморском флоте дежурное подразделение отразило нападение условных диверсантов на аэродром Морской авиации

На Черноморском флоте (ЧФ) прошла тренировка личного состава дежурного подразделения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты одного из аэродромов Морской авиации и ПВО ЧФ.

По замыслу тренировки условный противник проник на территорию аэродрома Морской авиации и захватил склад с горюче-смазочными материалами.

Личный состав дежурного подразделения аэродрома был поднят по сигналу «Тревога», прибыл на местонахождение условных диверсантов и заблокировал диверсантов до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота.

Прибывшие военнослужащие подразделения усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ выполнили штурм склада и задержали противника.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Данные тренировки проводятся регулярно, военнослужащие отрабатывают различные сценарии по вводным, утверждённым в плане боевой подготовки флота.

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