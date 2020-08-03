Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.08.2020 (08:42)

Курсантов Дальневосточного ВОКУ обучили маневренному вождению на плаву современной боевой техники

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища прошли курс вождения современной боевой техники на плаву. Практические занятия по преодолению экипажами водных преград состоялись на одной из рек амурского бассейна.

На воде механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82АМ преодолевали указанные расстояния, препятствия, обозначенные специальными буйками, выполняли развороты и другие маневры. Кроме того, экипажи отработали эвакуацию и транспортировку машины на буксире из водоемов.

Перед занятиями на вододроме  военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты и бронетранспортеры дают большую осадку.

К занятиях приняли участие  более 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц техники. Занятия показали высокий уровень подготовки курсантов при сложном вождении техники на плаву, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Танкисты армейского корпуса ВВО на Сахалине освоили тактический приём «танковая карусель»
Танкисты ВВО разгромили крупную «вражескую» группировку в ходе учения в Амурской области
Подразделение БЛА ВВО в Бурятии отправилось на поиски пропавшего самолета АН-2
В Приморье на полигоне ВВО «Сергеевский» стартовало крупное двухстороннее тактическое учение

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false