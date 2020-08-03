03.08.2020 (08:42)

Курсантов Дальневосточного ВОКУ обучили маневренному вождению на плаву современной боевой техники

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища прошли курс вождения современной боевой техники на плаву. Практические занятия по преодолению экипажами водных преград состоялись на одной из рек амурского бассейна.

На воде механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82АМ преодолевали указанные расстояния, препятствия, обозначенные специальными буйками, выполняли развороты и другие маневры. Кроме того, экипажи отработали эвакуацию и транспортировку машины на буксире из водоемов.

Перед занятиями на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты и бронетранспортеры дают большую осадку.

К занятиях приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц техники. Занятия показали высокий уровень подготовки курсантов при сложном вождении техники на плаву, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

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