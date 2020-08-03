03.08.2020 (08:40)

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота прошли первые тренировки водолазов на новом учебно-тренировочном комплексе

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошли первые тренировки водолазных специалистов на новых учебно-тренировочных комплексах (УТК): по спасательной и легководолазной подготовке «Афалина» и по борьбе за живучесть кораблей «Гефест».

В ходе тренировок на УТК «Афалина» водолазы отработали практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, а также провели учебное занятие по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

На учебно-тренировочном комплексе «Гефест» прошли тренировки корабельного состава НВМБ на тренажёрах под названиями: «по борьбе с водой», «по борьбе с пожаром», «дымовой лабиринт» и «пенный отсек». В каждом из тренажёров, имитирующих различные отсеки корабля, моряки поочерёдно отработали действия в аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Все занятия проходили под наблюдением инструкторов, действия обучаемых сопровождались видеофиксацией для дальнейшего разбора тренировок в ходе теоретических занятий.

24 июля состоялось мероприятие по торжественному открытию учебно-тренировочных комплексов на территории НВМБ командующим войсками Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым.

Справочно:

УТК «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ в различных видах водолазного снаряжения. УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку водолазов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса до 25 обучаемых.

УТК «Гефест» предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем пробоин.

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