03.08.2020 (08:36)

Танкисты армейского корпуса ВВО на Сахалине освоили тактический приём «танковая карусель»

Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в рамках боевой подготовки осваивают применение тактического приёма «танковая карусель».

В ходе тактической подготовки на полигоне «Успеновский» танкистам предстояло вести наступательный бой с механизированными подразделениями условного противника, преодолевшего горную местность и занявшего оборону. Экипажи танков Т-72Б на практике освоили применение танковых засад, совершение манёвра во фланг и тыл противника, а также тактический приём «танковая карусель».

Во время выполнения тактического приёма «танковая карусель», первый танк выполняет стрельбу с места, в это время экипаж второго танка загружает боекомплект. После того как первый отстрелял весь боекомплект, второй занимает позицию для стрельбы, и наоборот, без остановок. В итоге стрельба по противнику ведётся в высоком темпе и практически непрерывно.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 человек и было задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

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