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03.08.2020 (08:33)

Танкисты ВВО разгромили крупную «вражескую» группировку в ходе учения в Амурской области

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа нанесли поражение превосходящей по численности группировке войск условного противника в ходе розыгрыша современного общевойскового боя на полигоне «Трехречье» в Амурской области. Основной маневренной ударной силой выступил танковый батальон, перевооруженный на современные модернизированные танки Т-80.

В ходе учения командование мотострелкового соединения организовало маневренную оборону в сложных условиях лесисто-болотистой местности, с поражением наступающих превосходящих сил условного противника на рубежах и проведением стремительных контратак танковыми бронегруппами. Полный контроль над тактической обстановкой обеспечили современные летательные беспилотные аппараты «Тахион» и средства наземной разведки, в том числе КРУС «Стрелец».  Нарушение систем управления подразделениями условного противника обеспечили станции комплекса «Борисоглебск-2». Этап боевой стрельбы и маневры проведены в высоком темпе современного общевойскового боя.

В учении приняли участие более 2 тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки  «Акация».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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