03.08.2020 (08:16)

Более 200 новобранцев соединений и воинских частей Новороссийской военно-морской базы ЧФ приняли воинскую присягу

Более 200 новобранцев (ЧФ) прибывшие на корабли и в воинские части Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу приведены к воинской присяге.

Перед отправкой в воинские части сотрудники военкоматов выдали молодым людям военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

В ходе всего следования новобранцев от призывных и сборных пунктов до места военной службы по призыву соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы с использованием защитных медицинских масок, дезинфицирующих средств и бесконтактных термометров.

По прибытии в соединения и воинские части НВМБ ЧФ с призывниками был проведен 14-дневный комплекс карантинных мероприятий. Личный состав был размещён в отдельных казармах, питание и обучение организовывались отдельно от постоянного состава воинских частей. Несколько раз в сутки осуществлялся контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих.

Новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили базовые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой и военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

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