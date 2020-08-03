03.08.2020 (08:08)

Маневренную оборону города отработали на учении военнослужащие Западного военного округа в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Центра боевой подготовки Западного военного округа в Мулино состоялось тактическое учение по ведению маневренной обороны населенного пункта с боевой стрельбой среди военнослужащих мотострелковых подразделений.

Экипажи танков Т-72 и бронетранспортёров БТР-82А, заняв передний край обороны, при поддержке расчетов гранатометов поразили движущиеся мишени, имитировавшие атаку бронетехники и живой силы условного противника. Штурмовые группы вели огонь, маскируясь в зданиях городского квартала. Резервы противника были уничтожены огнём реактивных систем залпового огня «Град», координаты целей для поражения артиллеристам передали расчёты беспилотных летательных аппаратов. Также военнослужащие отработали применение специальных средств связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Всего в учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих и около 800 единиц техники.

Тактическое учение мотострелков стало завершающим этапом обучения военнослужащих на базе крупнейшего в стране Центра боевой подготовки Западного военного округа. Он имеет площадь более 15 тыс. гектаров. На его территории расположены современные учебные тактические поля, директрисы для стрельбы танкистов, мотострелков и артиллеристов, вододром для преодоления водных преград экипажами бронетехники. Мишенное поле позволяет в считанные минуты менять тактическую обстановку, имитируя оборонительные и наступательные действия боевой техники и авиации.

Перед практическим этапом на полигоне военнослужащие отрабатывают свои действия на уникальных мультимедийных динамо-статических тренажерах боевой техники и электронных тирах со всеми видами стрелкового вооружения, связанных в единую систему виртуального боя.

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