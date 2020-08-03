03.08.2020 (08:05)

Научные роты – традиционные участники форума «Армия-2020»

В 2020 году усовершенствованы подходы к участию операторов научных рот в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Сущность изменений заключается в формировании единой экспозиции достижений молодых исследователей на площадке Военного инновационного технополиса ЭРА в павильоне D Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Эта экспозиция будет включать результаты работы лабораторий и научных рот технополиса, а также стенды «Научные роты Вооружённых Сил Российской Федерации» и «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».

Всего на совместной выставке будет представлено более 60 разработок, отобранных органами военного управления, в интересах которых функционируют научные роты.

Формирование единой выставочной площадки создаст благоприятные условия для обмена опытом между операторами научных рот, их наставниками, представителями предприятий промышленности и научно-­исследовательских организаций по вопросам повышения эффективности проведения разработок в интересах укрепления обороноспособности страны.

Кроме того, для участников экспозиции и гостей форума на площадке технополиса будут проведены круглые столы по наиболее актуальным вопросам научно-исследовательской деятельности, а также встречи с представителями инновационных компаний. Это позволит операторам научных рот более полно определить перспективы научно-технического развития в тех областях науки, в которых они в ходе прохождения службы осуществляют разработки, а также повысит мотивацию молодых учёных на дальнейшую работу в оборонной сфере.

На экспозиции также спланирована работа агитационной площадки по привлечению талантливой молодёжи на должности научных работников Военного инновационного технополиса ЭРА. Все желающие смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями и требованиями к кандидатам.

Основу совместной экспозиции составят экспонаты, представленные операторами научных рот. Они продемонстрируют пути научных исследований во всех основных направлениях военного дела, понимание актуальных проблем и новых требований к вооружению, военной и специальной технике, выявленных в процессе участия Вооружённых Сил в современных вооружённых конфликтах, а также в ходе учений различного уровня.

Содержание и глубина проработки заявленных к представлению на форуме технических решений свидетельствуют об усилении взаимодействия между органами военного управления, научными ротами, предприятиями промышленности и научно-исследовательскими организациями.

Данная тенденция в силу требований времени нуждается в дальнейшем развитии. Органы военного управления, руководящие научными ротами, как никто другой обладают информацией о том, что требуется войскам сегодня и что будет им необходимо завтра. Вооружённые этими знаниями сегодняшние операторы научных рот завтра войдут в научные и конструкторские коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечат оперативное, гибкое и эффективное реагирование на потребности Вооружённых Сил.

Изучение результатов работы операторов научных рот позволит увидеть такие изменения в подходах к ведению боевых действий, как обеспечение минимального ущерба гражданскому населению, инфраструктуре и экологии, удержание противника от активных действий и его нейтрализация, всё более широкое применение высокоточных средств поражения и средств РЭБ.

Нельзя не отметить присутствие творческого начала в экспонатах, подготовленных операторами. Например, роторно-поршневой двигатель тройного действия (1-я научная рота), представленный в виде действующего макета, уже на этапе исследований и моделирования продемонстрировал значительные перспективы применения в случае освоения технологии его производства и оснащения им военной техники.

Многофункциональный комплекс средств имитации радиоэлектронной обстановки на дистанционно-пилотируемом летательном аппарате (9-я научная рота), помимо решения прикладных задач, позволит значительно сократить время обучения специалистов, а также исключить дорогостоящее использование авиационной техники. В данном решении просматриваются перспективы взаимодействия и сотрудничества между научными ротами, что закономерно.

Голографическая система дефектоскопического контроля оптических элементов вооружения и военной техники (2-я научная рота) демонстрирует тенденцию проведения диагностики и обеспечения внезаводского ремонта высокоточной техники в войсках.

Алгоритмическое обеспечение системы маловысотного полёта беспилотного летательного аппарата – ещё один экспонат научной роты ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Именно такие решения превращают ставший уже привычным беспилотник в разведывательную боевую единицу, способную преодолевать противовоздушную оборону про­тивника.

Молодыми исследователями научных рот технополиса будут представлены более 10 экспонатов в следующих областях: нейронные сети, беспилотная авиация, информационные и биомедицинские системы, микроэлектронное оборудование (технологии импортозамещения).

Экспозиция научных рот и лабораторий технополиса продемонстрирует перспективную модель взаимодействия участников инновационной деятельности в целях разработки новых технологий военного и двойного назначения.

Предполагается, что экспонаты, представленные научными ротами Вооружённых Сил, станут значимым научно-техническим заделом для разработки перспективных образцов оружия на долгосрочную перспективу.



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