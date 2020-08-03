03.08.2020 (07:42)

В Приморье на полигоне ВВО «Сергеевский» стартовало крупное двухстороннее тактическое учение

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа началось двухстороннее тактическое учение.

В Приморье свыше 4000 военнослужащих приступили к организации маршей, оборудованию опорных пунктов, налаживанию систем связи, устройству фортификационных сооружений.

В ходе активной фазы учения военнослужащие отработают тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью.

К двухстороннему учению задействовано порядка 500 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», минометные комплексы, ствольная артиллерия, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), техника связи, ударные вертолеты, а также специальная гусеничная и колёсная техника.

В финале учения предусмотрено проведение этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Мотострелки, танкисты и артиллеристы поразят порядка полутора тысяч мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника.

Предстоящее мероприятие будет являться подготовкой подразделений ВВО к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос», которое состоится осенью 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице