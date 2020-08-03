03.08.2020 (06:39)

На Сахалине завершилось масштабное тактическое учение по противодесантной обороне острова

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине завершили тактическое учение по противодесантной обороне острова.

В ходе практической части мероприятия, преодолевая водные преграды и сильно пересечённую местность, мотострелковые и артиллерийские подразделения переместились на боевой технике в предполагаемый район высадки десанта условного противника и заняли огневые позиции, чем обеспечили защиту береговой линии.

В тоже время на полигоне «Таранай» несколько мотострелковых подразделений при поддержке дальнобойных артиллерийских установок «Гиацинт» успешно провели противодесантную оборону береговой линии острова, уничтожив морской десант «противника».

В ходе завершающего этапа учения мотострелковые и артиллерийские подразделения уничтожили условный тактический десант, высадившийся в одном из районов острова.

Огневую поддержку обороняющимся мотострелкам оказали несколько батарей 152-мм самоходных пушек «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», а также расчеты минометов «Сани».

Экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» поразили мишени, имитирующие военно-транспортную авиацию вероятного противника с воздушным десантом на борту.

Данные о передислокации «противника» подразделения артиллерии получали в режиме реального времени от расчета БЛА «Элерон-3». Это позволило значительно уменьшить время на огневое поражение тактического десанта «противника».

Особенностью учения стало применение условным противником химического оружия. После проведения разведки, подразделением РХБЗ был определён район условного заражения и найдены аэрозольные генераторы с явными признаками применения химического оружия. По сигналу «химическая тревога» личный состав экипировался в средства индивидуальной защиты.

Командованием было принято решение о выводе подразделений из района условного заражения, выдаче каждому военнослужащему комплекта предназначенного для дегазации стрелкового оружия и обмундирования, а также проведение дезинфекции вооружения и военной техники. По оценке штаба руководства учением военнослужащие мотострелкового соединения с поставленной задачей справились на оценку «хорошо» и уложились во все необходимые нормативы.

В мероприятии приняли участие около 1 тысячи военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.

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