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03.08.2020 (06:05)

Молодые зенитчики на Камчатке присягнули на верность Отечеству

В   зенитной ракетной части Войск и сил на Северо-востоке России, где было развернуто учебное подразделение для встречи молодого пополнения весеннего призыва 2020 года, прошла торжественная церемония принятия Военной присяги.

На верность Родине присягнули более 40 молодых воинов. С важным событием в их жизни ребят поздравили представители командования части, а также родители.

Стоит отметить, что в учебном подразделении призывники прошли обязательную общевойсковую подготовку, изучили общевоинские уставы ВС РФ, основы безопасности военной службы, освоили строевые приемы и сдали нормативы по физической подготовке. Также новобранцев обучили обращению со стрелковым оружием, познакомили с историей и боевыми традициями части.

После приема присяги молодые военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службу на различных должностях в дивизионах зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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