03.08.2020 (05:32)

Яхтсмены воздадут почести погибшим морякам Беломорской военной флотилии Северного флота

В городе воинской славы Архангельске проводили экипажи яхт «Сибирь» и «Жемчужина», которые отправились в парусный поход по Северному морскому пути и акватории Обь-Иртышского бассейна. Маршрут экспедиции, посвященной 75-летию Великой Победы, пройдёт через Белое, Баренцево, Карское моря и великую сибирскую реку Обь. По пути яхтсмены посетят Нарьян-Мар, Харасавей, остров Белый, Салехард, Ханты-Мансийск и Тобольск. Закончится экспедиция в Омске 30 сентября.

В местах гибели советских кораблей экипажи яхт почтут память моряков Беломорской военной флотилии Северного флота, защищавших арктические рубежи Родины.

Одну из остановок яхтсмены сделают на острове Белый, где находится братская могила арктического конвоя БД-5. Трагедия, произошедшая в августе 1944-го года, унесла 378 жизней советских военнослужащих и мирных жителей.

На торжественной церемонии, посвящённой проводам экспедиции, выступил заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян, который отметил, что воины-беломорцы внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск в Заполярье, выполняли боевые задачи не щадя жизни.

79 лет назад на границе Баренцева и Белого морей погиб сторожевой корабль «Жемчуг», в октябре 1941 года в районе Терско-Орловского маяка подорвался на вражеской мине СКР-11, а в ноябре 1941 года у островов Острые Лудки фашистская подводная лодка потопила тральщик Т-889.

25 июля 1943 года в Печорской губе, подорвавшись на мине, погиб экипаж тральщика Т-904. 30 июля 1943 года был торпедирован тральщик Т-911, а 28 сентября в проливе Югорский Шар затонул сторожевой катер СКА-510.

В местах гибели моряков-беломорцев яхтсмены приспустят флаг и возложат венки на воду.

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