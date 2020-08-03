03.08.2020 (03:00)

Врачи полевого госпиталя Минобороны России завершили работу по оказанию медицинской помощи населению Республики Тыва

Военные врачи полевого многопрофильного госпиталя Минобороны России завершили свою работу по оказанию помощи населению Республики Тыва в борьбе с распространением COVID-19.

Почти месяц военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном, реанимационном отделениях и отделении анестезиологии развернутых в городе Кызыл, которые были оснащены аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратом, УЗИ и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения широкого спектра инфекционных заболеваний. Кроме того, было развернуто две современных мобильных лаборатории для проведения общего клинического и биохимического исследования крови. В среднем в сутки выполнялось 54 исследования.

Также специалисты медицинской службы задействовали новейшую станцию по производству медицинского кислорода МУПК-КБА-93 для заправки кислородных баллонов емкостью 40 литров. Производительность станции составляет 200 литров медицинского кислорода в сутки, она может работать при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.

Всего через стационар госпиталя прошло более 100 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления. Около 1110 человек прошли обследование на наличие коронавируса. В настоящее время военный полевой госпиталь завершил прием на стационарное лечение. Лечение населения будет осуществляться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости в новом многофункциональном медицинском центре Министерства обороны, который возводится в Кызыле.

В госпитале оказывали помощь 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа. Прием пациентов осуществлялся по направлению из санпропускника инфекционной больницы г. Кызыла с результатами компьютерной томографии и подтвержденным диагнозом на COVID-19. На территории мобильного госпиталя прием пациентов велся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по завершении работы госпиталя наградил 12 военных медиков за оказание помощи местному населению наручными часами, грамотами, часть военнослужащих получила новые воинские звания.

«Я выражаю огромную благодарность за то, что вы по первой команде, в короткие сроки, с Урала, мобилизовались, перебазировались в Кызыл на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ и уже через сутки были готовы к работе в непростых климатических условиях. Вы проявили мужество и отвагу, рискуя своим здоровьем и неся спасение больным. Вы приобрели бесценный опыт, который позволит и дальше спасать военнослужащих и гражданское население. В этом и есть смысл нашей работы. Примите самые теплые и искренние слова благодарности, пожелания крепкого здоровья. Мы, военнослужащие Министерства обороны, Центрального военного округа, военные медики, готовы по любому зову, по любой команде прибыть, чтобы оказать необходимую квалифицированную помощь», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Местная жительница Айсу, которая проходила лечение в мобильном госпитале, отметила высокий профессионализм медиков. «Военные медики очень хорошо справляются со свей работой. Мне все понравилось: хорошее отношение, внимание, если задавала вопросы по лечению, то сразу все объясняли объясняют. Огромное спасибо санитарам, потому что они очень много работы делают, врачам и особенно моим лечащим врачам», - сказала она.

Мобильный госпиталь в Республику Тыва был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области, он начал работу 2 июля 2020 года. Воздушным транспортом на расстояние около 3 тыс. километров было доставлено 108 военнослужащих, а также 65 тонн медицинского имущества и материальных средств.

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