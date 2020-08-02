02.08.2020 (19:53)

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета приняли присягу

Церемония приведения к присяге курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета прошла на территории дислоцированного в Екатеринбурге отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа,

Всего к присяге было приведено около 50 человек, поступивших на кафедру общевойсковой подготовки. Будущие командиры мотострелковых и танковых взводов дали клятву на верность Родине в присутствии преподавателей и командования военного учебного центра.

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