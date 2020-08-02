02.08.2020 (19:51)

На МВТФ «Армия-2020» инженерные войска представят более 60-ти образцов военной инженерной техники

Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примет активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот», так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона «Алабино».

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60-ти образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будет продемонстрирована целая линейка существующих и перспективных средств инженерной разведки. В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.

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