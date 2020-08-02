02.08.2020 (19:49)

В ВС РФ ведется разработка и создание новых средств инженерного вооружения

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации по всем направлениям ведется непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям.

Продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов для инженерных войск таких, как инженерный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, предназначенного для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления, а также инженерного многофункционального робототехнического комплекса штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначенного для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ.

Взамен инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Взамен устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 т, что обеспечит переправу в том числе танков Т-14 «Армата».

На замену тяжелых механизированных мостов ТММ-ЗМ1 и ТММ-ЗМ2 разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7 с увеличенной длиной мостовой конструкции. В новом мосту за счет применения современных легких композитных материалов в пролетном строении увеличена длина пролетного строения до 16 метров, а увеличение высоты опоры до 5 м позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград. Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста обеспечат сокращение времени оборудования мостовых переходов.

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