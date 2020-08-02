02.08.2020 (19:46)

В РВСН проводят благоустройство территорий военных городков

На всех объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН начались запланированные мероприятия по благоустройству придомовых территорий военных городков Ракетных войск стратегического назначения.

В каждой жилищно-коммунальной службе Филиала в городах ракетчиков проведены мероприятия по облагораживанию территории объектов казарменно-жилищного и жилищного фондов. В облагораживании территорий приняли участие военнослужащие, члены их семей, сотрудники жилищно-коммунальных служб, а также проживающие. Совместными усилиями был вывезен бытовой мусор прилегающей территории, покрашены ограждения, а также приведены в порядок фасады, водостоки, ограждающие элементы зданий и высажены цветы и кустарники.

Всего обустроено более 50 придомовых территорий в 15 военных городках РВСН.

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