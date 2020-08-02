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02.08.2020 (17:58)

Команда РВСН лидирует по итогам трех состязаний

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходит Всеармейский конкурс «Надежный ориентир», по итогам испытаний лидирующее место за командой РВСН.

В соревнованиях принимают участие специалисты-топографы со всей России, представляющие виды и рода войск, военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ.

В ходе состязаний «Индивидуальное мастерство» на котором конкурсантам нужно было проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке лучший результат показала команда РВСН, на этапе «Топографический квадротлон», также отличилась команда Ракетных войск стратегического назначения.  

Третий этап «Лучший водитель» выявил лучшего в навыках и умениях вождения автомобиля в сложных дорожных условиях -  снова команда РВСН.

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.   

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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