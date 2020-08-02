02.08.2020 (17:58)
Команда РВСН лидирует по итогам трех состязаний
В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого проходит Всеармейский конкурс «Надежный ориентир», по итогам испытаний лидирующее место за командой РВСН.
В соревнованиях принимают участие специалисты-топографы со всей России, представляющие виды и рода войск, военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ.
В ходе состязаний «Индивидуальное мастерство» на котором конкурсантам нужно было проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке лучший результат показала команда РВСН, на этапе «Топографический квадротлон», также отличилась команда Ракетных войск стратегического назначения.
Третий этап «Лучший водитель» выявил лучшего в навыках и умениях вождения автомобиля в сложных дорожных условиях - снова команда РВСН.
Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.