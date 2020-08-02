02.08.2020 (17:54)

Торжественная церемония открытия памятника выпускникам, посвятившим свою жизнь Военно-Морскому Флоту России, состоялась в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

В Военно-морском политехническом институте в г. Пушкин установили мемориал выпускникам, посвятившим свою жизнь Военно-Морскому Флоту. Мемориал в виде рубки подводной лодки проекта 641 установлен вблизи здания, где располагается командование института.

Проект подводных лодок 641 – один из самых успешных проектов советских дизель-электрических подводных лодок в прошлом. Подводная лодка «Б-416» входила в состав флота до 1992 года, а затем была утилизирована, а ее рубка передана школе техников Высшего военно-морского инженерного училища имени В.И. Ленина для обучения курсантов. По инициативе начальника института рубка была перемещена из военного городка в поселке Низино в Пушкин и стала символом всех выпускников.

Почетное право открытия памятника было предоставлено начальнику Военно-Морского Политехнического Института капитану 1 ранга Ильясу Шигапову и начальнику Высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина с 1992 по 1998 годы контр-адмиралу Юрию Халиулину.

«Выпускников нашего института всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине, поэтому в их честь мы сегодня открываем этот памятник. Это символ преемственности традиций военно-морского образования, знак уважения тем, кто служит и служил и дань памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей», - отметил в своем обращении к офицерам и курсантам начальник Военно-морского политехнического института, капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

В завершение церемонии открытия участники возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания павших героев.

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