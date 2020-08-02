02.08.2020 (17:51)

Новобранцы ЮВО приступили к изучению нового текста Конституции Российской Федерации с поправками

Новобранцы Южного военного округа (ЮВО) на занятиях по военно-политической подготовке приступили к изучению поправок в Конституцию Российской Федерации, вступивших в силу 4 июля 2020 года.

В целях закрепления полученных знаний с военнослужащими будет проведено тестирование, связанное с содержанием изменений Конституции Российской Федерации, одобренных в ходе Общероссийского голосования.

Кроме того, с сержантским и солдатским составов соединений и воинских частей ЮВО на регулярной основе организована работа по проведению мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, а также по изучению своих прав и соблюдении должностных и гражданских обязанностей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Ежедневно с личным составом проводится информирование о днях воинской славы и о подвигах военнослужащих-героях, совершивших в годы Великой Отечественной войны, на Северном Кавказе или в современных вооруженных конфликтах.

Главной целью занятий по военно-политической подготовке является формирование у военнослужащих умения и навыка анализа и оценки событий военной истории, международной жизни и российской действительности, причин и характера войн и вооруженных конфликтов, способности аргументировано защищать и отстаивать позиции и интересы России, её Вооруженных Сил.

Ранее, Президент РФ Владимир Путин поручил организовать регулярное проведение для школьников и студентов мероприятий, на которых будет изучаться конституция страны.

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