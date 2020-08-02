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02.08.2020 (15:09)

В Беломорской военно-морской базе прошёл чемпионат по гребле

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся традиционный чемпионат по гребле на шестивесельных шлюпках Ял-6. В нём приняли участие 10 команд Северодвинского и Архангельского гарнизонов. Впервые были представлены команды ветеранов Беломорской ВМБ, 1059-го военного представительства МО РФ и управления военных сообщений Северного морского-речного бассейна.

Напутственные слова и поздравления участникам шлюпочных гонок сказал  начальник штаба Беломорской ВМБ капитан 1 ранга Олег Гладкий.

Соревнования были разделены на два этапа: отборочный и финальный. В финал вышли 3 команды, показавшие лучшие результаты: соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок и две команды Государственного центрального морского полигона МО РФ.

В итоге чемпионами стали гребцы ГЦМП МО РФ, на несколько секунд от них отстали моряки строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. III место - у второй команды ГЦМП.

Победителям и призёрам были вручены грамоты, кубки и медали.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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