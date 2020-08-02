02.08.2020 (15:07)

Контр-адмирал Игорь Курочкин назначен заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе

Указом Президента России заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе назначен контр-адмирал Игорь Курочкин. В течение нескольких месяцев он исполнял обязанности по этой должности, находясь в служебной командировке.

Контр-адмирал Игорь Валентинович Курочкин родился в семье военнослужащего в 1968 году в главной базе Северного флота – городе Североморске. После окончания Курганского высшего военно-политического училища в течение 16 лет служил в частях морской авиации Северного флота. Прошёл путь от заместителя начальника отделения отдельного батальона связи по политической части до заместителя командира отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения – заместителя начальника гарнизона Сафоново по воспитательной работе.

По окончании Военного университета Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году был назначен заместителем начальника Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С.Попова по воспитательной работе, а затем в течение пяти лет был заместителем начальника управления по работе с личным составом Западного военного округа.

В декабре 2015 года вступил в должность заместителя командующего Балтийским флотом по работе с личным составом, а затем, через 3 года, стал заместителем командующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

Женат. Воспитал 2-х детей. Сын продолжает семейную традицию службы в ВМФ.

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