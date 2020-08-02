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02.08.2020 (14:52)

Высокогорные подразделения совершили десантирование в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, в рамках проведения конкурса АрМИ- 2020 «Эльбрусское кольцо».

В ходе выполнения специальной задачи  военнослужащие восьми команд совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Вертолеты МИ-8 выполнили более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. метров.

Подразделение в полном составе (12 человек) десантировалось посадочным способом из вертолета, выходило в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования. После чего группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в условиях высокогорья.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВСРФ.  Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд. В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов,  Северного флота, Воздушно-десантных войск,  Дальневосточного высшего  общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации. Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках  Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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