02.08.2020 (14:43)

Команда ЦВО стала лучшей в этапе ориентирования в горной местности конкурса «Эльбрусское кольцо»

Команда военнослужащих Центрального военного округа стала лучшей в этапе ориентирования в горной местности в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В ходе выполнения задачи военнослужащие ЦВО правильно «прочитали» маршрутную карту, что позволило им прийти к финишу с минимальным количеством штрафных баллов и с лучшим временем. Второе место заняла команда ВДВ, она отстала менее, чем на минуту. Тройку лидеров замкнула команда Южного военного округа.

Всероссийский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо - 2020» Армейских международных игр проходит с 22 июля по 5 августа. Соревнования проводятся ежегодно с 2015 года. Его международный этап пройдет с 23 августа по 5 сентября.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице