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02.08.2020 (14:40)

Более 800 военнослужащих ЗВО примут участие в специальном учении инженерных войск в Ленинградской области

На полигоне в Ленинградской области со 3 по 7 августа пройдёт специальное учение инженерных войск Западного военного округа. В настоящее время военнослужащие инженерных частей и соединений ЗВО, совершили многокилометровые комбинированные марши, прибыли в назначенный район. Завтра они приступят к выполнению задач инженерного обеспечения войск.

Военнослужащим предстоит выполнить мероприятия по инженерной разведке, расчистке завалов, поиску и ликвидации взрывоопасных предметов, фортификационному оборудованию районов размещения и практических действий войск. Помимо этого, инженеры обустроят на путях выдвижения условного противника минные поля и невзрывные заграждения, развернут  станции добычи и очистки воды.    

К участию в учении привлечены более 800 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, включая инженерные машины разминирования ИМР-2, котлованные машины МДК-3, бульдозеры, экскаваторы, краны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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