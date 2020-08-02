02.08.2020 (14:37)

Председатель ДОСААФ России поздравил десантников с 90-летием образования Воздушно-десантных войск

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной образования ВДВ.

«Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этом году мы отмечаем особенный праздник – 90-летие создания легендарной «крылатой пехоты».

На протяжении десятилетий поколения солдат и офицеров ВДВ бережно хранят и преумножают ратные традиции своих предшественников, блестяще справляются с поставленными задачами, показывают безупречную выучку, сплоченность и верность воинскому долгу.

Хочу выразить искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, чья отвага и мужество служат примером для нынешних бойцов ВДВ.

Желаю всем десантникам крепкого здоровья, мирного неба, успехов и благополучия.

С праздником! Слава ВДВ!»

СПРАВОЧНО: В период с 2003 по 2007 годы генерал-полковник Александр Колмаков занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.



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