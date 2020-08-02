02.08.2020 (14:37)
Председатель ДОСААФ России поздравил десантников с 90-летием образования Воздушно-десантных войск
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной образования ВДВ.
На протяжении десятилетий поколения солдат и офицеров ВДВ бережно хранят и преумножают ратные традиции своих предшественников, блестяще справляются с поставленными задачами, показывают безупречную выучку, сплоченность и верность воинскому долгу.
Хочу выразить искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, чья отвага и мужество служат примером для нынешних бойцов ВДВ.
Желаю всем десантникам крепкого здоровья, мирного неба, успехов и благополучия.
С праздником! Слава ВДВ!»