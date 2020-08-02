02.08.2020 (14:35)

Новобранцы российской военной базы в Абхазии приняли Военную присягу

Около 100 новобранцев российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в церемонии торжественного приведения к Военной присяге.

Военнослужащих поздравили командиры подразделениия, управление базы, родители и приглашенные гости.

Новобранцы уже распределены по должностям согласно военно-учетным специальностям и результатам профессионального отбора. Военнослужащие прибыли на военную службу из Краснодарского, Ставропольского краёв и других регионов России.

На российской военной базе в Абхазии созданы все условия для успешного прохождения молодым пополнением военной службы, а также проведения досуга и отдыха, спортивные комнаты, стадион с игровыми комплексами.

Служба по призыву позволяет получить ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения или заключить первый контракт с Министерством обороны, после трех лет службы контрактником каждому военнослужащему предоставляется право на военную ипотеку, по которой можно приобрести жилье в любом регионе России.

Всего в рамках весеннего призыва на российскую военную базу в Абхазии прибыли более 500 военнослужащих. В ближайшее время после прохождения курса молодого бойца и проведения мероприятий по вводу в строй, все они будут приведены к Военной присяге.

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