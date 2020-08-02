02.08.2020 (14:33)

В Сибири разведчики провели забеги в честь празднования 90-летия со дня образования ВДВ

В Алтайском крае на базе мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа военнослужащие разведывательных подразделений, дислоцирующихся в Кемеровской области и Алтайском крае, приняли участие в забегах на установленные дистанции.

В честь празднования 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск разведчики провели забеги на дистанции 1, 3 и 5 км. В забегах принимали участие, как военнослужащие, так и члены их семей.

Забеги с военнослужащими прошли синхронно с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег-2020», который стартовал в 09.00 часов по московскому времени одновременно в 85 городах России.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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